Події

03:48 18.07.2023

Внаслідок нічної атаки РФ на Миколаївщині виникла пожежа – Кім

1 хв читати

У ніч на вівторок російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками на південні області України, у тому числі й Миколаївську, де внаслідок атаки сталося загоряння, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Гасимо пожежу. Без жертв попередньо", - написав Кім у Telegram.

Пізніше, мер міста Миколаїв Олександр Сенкевич уточнив, що пожежа виникла на одному з об'єктів, він також розцінив її як "досить серйозну".

"На місці працюють рятувальники ДСНС. Вранці представлю повну інформацію", - написав Сенкевич у Telegram.

 

 

 

дп

 
Теги: #рф #атака #україна #пожежа #миколаївська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:51 18.07.2023
Національна програма з протимінної діяльності з'явиться до жовтня – Павлюк

Національна програма з протимінної діяльності з'явиться до жовтня – Павлюк

01:42 18.07.2023
У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

00:00 18.07.2023
Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

23:47 17.07.2023
Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

23:39 17.07.2023
Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

23:28 17.07.2023
Зеленський провів селектор з оборони та безпеки

Зеленський провів селектор з оборони та безпеки

20:49 17.07.2023
Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

15:17 17.07.2023
МЗС Росії заявило про готовність Москви розглянути відновлення зернової угоди лише після отримання результатів домовленості щодо РФ

МЗС Росії заявило про готовність Москви розглянути відновлення зернової угоди лише після отримання результатів домовленості щодо РФ

12:22 17.07.2023
Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

11:50 17.07.2023
Окупантам бракує контрбатарейних РЛС - британська розвідка

Окупантам бракує контрбатарейних РЛС - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський домовився з Гутеррішем про роботу з відновлення постачання продовольства Чорним морем

Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Російське командування активно перекидає війська в район Бахмута - Сирський

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив із главою МЗС Ліхтенштейну наступні кроки після виходу РФ із "Зернової ініціативи"

В Офісі президента розпочала роботу координаційна платформа, що розглядає відносини з бізнесом

Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

Німеччина прийняла на оздоровлення 91 дитину з Київської області

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА