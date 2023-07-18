Внаслідок нічної атаки РФ на Миколаївщині виникла пожежа – Кім

У ніч на вівторок російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками на південні області України, у тому числі й Миколаївську, де внаслідок атаки сталося загоряння, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Гасимо пожежу. Без жертв попередньо", - написав Кім у Telegram.

Пізніше, мер міста Миколаїв Олександр Сенкевич уточнив, що пожежа виникла на одному з об'єктів, він також розцінив її як "досить серйозну".

"На місці працюють рятувальники ДСНС. Вранці представлю повну інформацію", - написав Сенкевич у Telegram.

дп