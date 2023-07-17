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23:39 17.07.2023

Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

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Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН.

"Готуємо розмову з паном Генсеком ООН. Позиція України завжди була і буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи їжа буде на столах у різних державах: Єгипті чи Судані, Ємені чи Бангладеші, Китаї, Індії, Туреччини, Індонезії, світ може показати, що шантаж не дозволено нікому", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Я надіслав офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану та Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі – так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно всім у світі", - сказав він.

За його словами, "з першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорне та Азовське море. Росія била ракетами та дронами нашими портами, зерновими терміналами, навіть елеваторами била".

"Єдине можливе наслідки цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос у країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці – разом із Туреччиною та ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати промовисті: майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав. світу. 60% обсягів пішли у країни Африки та Азії, зокрема Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен".

Дуже важливо, наголосив він, що наш продовольчий експорт дозволяє рятувати життя в таких країнах, як Ємен та Сомалі.

"Крім експортної ми запустили і гуманітарну ініціативу "Зерно з України". До неї приєдналися 34 держави-донори – і я дякую кожному донору! – які допомогли врятувати від голоду людей насамперед у країнах Африки", - сказав Зеленський.

"Усі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А значить, ми всі повинні дбати про безпеку – захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі – якщо без Росії, то без Росії", - заявив президент.

За його словами, угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – "залишається чинною".

 

Теги: #зерно #оон #україна #туреччина #ініціатива

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