Події

20:36 17.07.2023

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

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Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди".

"За дорученням Володимира Зеленського я проводжу термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку щодо наших подальших кроків після виходу Росії із зернової ініціативи. Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе для збереження Чорноморського зернового коридору", - написав міністр у твіттері.

 

 

 

Теги: #оон #зернові #кулеба

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