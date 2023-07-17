Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди".

"За дорученням Володимира Зеленського я проводжу термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку щодо наших подальших кроків після виходу Росії із зернової ініціативи. Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе для збереження Чорноморського зернового коридору", - написав міністр у твіттері.