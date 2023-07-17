МЗС Росії заявило про готовність Москви розглянути відновлення зернової угоди лише після отримання результатів домовленості щодо РФ

Росія буде готова розглянути відновлення Чорноморської зернової ініціативи лише у разі отримання конкретних результатів у реалізації російської частини домовленості, заявив МЗС Росії.

У заяві йдеться про необхідність вилучення з-під санкцій російських добрив і продовольства. "Лише за отримання конкретних результатів, а не обіцянок і запевнень, Росія буде готова розглянути відновлення "угоди", - зазначили в МЗС РФ.

Там також заявили, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору і закриття спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі:

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря і розформування СКЦ у Стамбулі", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що "без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня".