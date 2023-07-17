Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на примусову депортацію українських дітей

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі оголосив про 14 нових санкцій у відповідь на спроби РФ знищити українську національну ідентичність і примусову депортацію дітей з окупованих областей України, повідомляється на сайті британського уряду в понеділок.

"Російські чиновники зіткнуться із заморожуванням активів і забороною на поїздки у відповідь на їхню причетність до насильницької депортації українських дітей та розповсюдження пропаганди, що розпалює ненависть...Клеверлі оголосив сьогодні (17 липня) про 14 нових санкцій у відповідь на спроби Росії зруйнувати українську національну ідентичність, зокрема 11 проти тих, хто причетний до насильницької депортації українських дітей", - ідеться в повідомленні.

Санкції будуть введені, зокрема, проти уповноваженої з прав дитини в Московській області Ксенії Мішонової та міністра освіти РФ Сергія Кравцова.

"Ці люди відіграли підступну роль у розрахованій Росією програмі депортації, покликаній стерти українську культурну та національну ідентичність. Понад 19 тис. українських дітей було насильно депортовано до Росії або на територію, тимчасово контрольовану російською владою. Багато депортованих дітей переселяють в мережу таборів перевиховання в незаконно анексованому Криму та на материковій частині Росії, де вони отримують орієнтоване на Росію академічне, культурне, патріотичне та військове виховання", - наголошують у британському уряді.

Також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства і ненависті до України та її народу, зокрема Антон Красовський. Санкції введено і проти міністра культури РФ Ольги Любімової "за використання свого становища для підтримки руйнівної антиукраїнської політики російської держави".

"У його лякаючій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його поплічники, ми бачимо справжній намір Путіна - стерти Україну з лиця землі. Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує путінський режим, зокрема тих, хто хотів би, щоб Україна була знищена, її національна ідентичність розчинилася, а її майбутнє було стерте", - зазначив Клеверлі.

В уряді анонсували, що на засіданні Радбезу ООН у понеділок Клеверлі наголосить на далекосяжних наслідках війни, закличе РФ відновити Чорноморську зернову ініціативу та окреслить необхідність справедливого, міцного миру в Україні.