Ворог постійно стягує резерви до Бахмута, щоб зберегти свої позиції - Череватий

Противник прагне зберегти свої позиції поблизу Бахмута, тому постійно стягує туди резерви, повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Тому він стягує туди постійно свої резерви, намагається іноді контратакувати, проте ми спостерігаємо за тенденціями, ми постійно вражаємо ворога вогнем, гасимо ці спроби контратакувати нас. За весь останній час у ворога успіху в контратаках не було", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

Він зазначив, що на східному напрямку найактивнішими напрямками є бахмутський і лимано-куп'янський. Протягом доби відбулося понад 15 бойових зіткнень.

"У нашій операційній зоні було завдано понад 1150 артилерійських ударів різного типу з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ, відбулося 15 бойових зіткнень, під час яких 121 окупанта було знищено, 256 - поранено. Знищено чотири ворожі танки, дві самохідні установки, чотири бойові машини піхоти, два міномети, зокрема 240-мм самохідний міномет "Тюльпан", два безпілотні апарати типу "Орлан-10" та два дрони-камікадзе "КУБ", п’ять одиниць автомобільної ворожої техніки", - повідомив Череватий.