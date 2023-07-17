У ГУР говорять про можливі логістичні проблеми окупантів у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України утримуються від коментарів щодо пошкодження Кримського мосту. Про це сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

"Зараз увесь світ бачить багатокілометрові затори та порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього - ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва".

Він також зазначив, що через руйнування секції мосту, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів у глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні перерви для українських сил оборони", - зазначив Юсов.

У ніч проти понеділка, 17 липня, окупаційна влада повідомила про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух мостом було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів стоять на своїх опорах".

Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів поблизу мосту.