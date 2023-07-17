Міністри фінансів країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України



Глави фінансових відомств країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України на тлі триваючої агресії Росії, заявив у неділю, 16 липня, міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі, пише видання Kyodonews.

"Ми підтвердили, що не будемо вагатися в підтримці України", - сказав Судзукі після головування на зустрічі "Сімки", що відбувалася в рамках фінансової наради Групи 20 найбільших економік у місті Гандінагар в Індії.

Видання зазначає, що минулого тижня лідери країн "Великої сімки" пообіцяли надати військову техніку, навчання і розвіддані, а також надати іншу підтримку Україні, яка почала контрнаступ проти Росії.

Крім того, зобов'язалися надавати фінансову підтримку Україні, щоб допомогти їй впоратися з наслідками російського вторгнення з лютого 2022 року.

Крім Японії, яка головує цього року в G-7, у зустрічі також брали участь Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та США, а також Європейський Союз.

Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у недільному засіданні міністрів в онлайн-форматі.

