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04:55 17.07.2023

Міністри фінансів країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України

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Міністри фінансів країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України


Глави фінансових відомств країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України на тлі триваючої агресії Росії, заявив у неділю, 16 липня, міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі, пише видання Kyodonews.
"Ми підтвердили, що не будемо вагатися в підтримці України", - сказав Судзукі після головування на зустрічі "Сімки", що відбувалася в рамках фінансової наради Групи 20 найбільших економік у місті Гандінагар в Індії.
Видання зазначає, що минулого тижня лідери країн "Великої сімки" пообіцяли надати військову техніку, навчання і розвіддані, а також надати іншу підтримку Україні, яка почала контрнаступ проти Росії.
Крім того, зобов'язалися надавати фінансову підтримку Україні, щоб допомогти їй впоратися з наслідками російського вторгнення з лютого 2022 року.
Крім Японії, яка головує цього року в G-7, у зустрічі також брали участь Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та США, а також Європейський Союз.
Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у недільному засіданні міністрів в онлайн-форматі.
 

Теги: #україна #японія #підтримка #g_7

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