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02:15 17.07.2023

Окупанти за добу понад 450 разів обстріляли позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку - Череватий

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Окупанти за добу понад 450 разів обстріляли позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку - Череватий

Російські окупанти за минулу добу понад 450 разів обстріляли з артилерії позиції українських сил на Бахмутському напрямку, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у неділю ввечері в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"За минулу добу ворог 451 раз обстріляв наші позиції на Бахмутському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії. 16 бойових зіткнень за добу відбулося, 3 авіанальоти, 101 окупанта знищено, 174 отримали поранення, 9 ми взяли в полон", - інформував речник.
Він зазначив втрати бойової техніки противника.
"Також знищили 3 танки, 2 бойові машини піхоти, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", 2 гаубиці Д-30, протитанкову гармату "Рапіра", протитанковий ракетний комплекс, командно-спостережний пункт роти та польовий склад із боєприпасами", - повідомив Череватий.
За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони твердо тримають ініціативу кілька тижнів поспіль.
"Ми рухаємося розмірено, з огляду на те, що в нас паритет у силах із ворогом. А за артилерійськими снарядами ми навіть йому поступаємося, тому ми максимально продумуємо кожен крок, але цей крок успішний", - наголосив Череватий.
 

Теги: #всу #обстріли #бахмут

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