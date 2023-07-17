Відмова від зернової угоди коштуватиме Росії великих дипломатичних витрат - Білий дім



Якщо Росія вирішить вийти із зернової угоди, це коштуватиме Москві величезних дипломатичних витрат, заявив Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBSNews.

"Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. Протягом останніх місяців він неоднозначно ставився до цієї ініціативи. Можливо, Росія вийде з неї, можливо, вона продовжить. Якщо Росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами. І я думаю, що надалі це коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат. Тож Володимиру Путіну доведеться зробити вибір", - підкреслив Салліван.

Він також зазначив, що Білий дім готовий до будь-якого сценарію і тісно співпрацює з Україною з цього питання.

Раніше агентство Reuters повідомило, що 16 липня останнє судно в рамках укладеної за посередництва ООН зернової угоди вийшло з Одеського порту вранці в неділю.

Термін дії зернової угоди закінчується в понеділок. Москва не має наміру її пролонгувати і не давала згоди на реєстрацію нових суден із 27 червня.

