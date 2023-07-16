Події

20:59 16.07.2023

Командир "Азова" Прокопенко зустрівся з особовим складом бригади

1 хв читати
Командир "Азова" Прокопенко зустрівся з особовим складом бригади

Командир бригади Національної гвардії України "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, уперше після повернення з полону і Туреччини, куди його інтернували, зустрівся з особовим складом, повідомляють на офіційному телеграм-каналі "Азова".

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", - наголосив Прокопенко під час зустрічі з бійцями.

Він також наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків, наголошується в повідомленні.

8 липня президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну з Туреччини із захисниками "Азовсталі", раніше інтернованими в Туреччині після звільнення з російського полону.

 

 

 

Теги: #азов #зустріч #командир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 13.07.2023
Байден обговорить з прем'єром Італії подальшу підтримку України

Байден обговорить з прем'єром Італії подальшу підтримку України

19:49 12.07.2023
Зеленський за підсумками розмови з Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою

Зеленський за підсумками розмови з Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою

21:03 11.07.2023
Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

01:34 09.07.2023
Командир полку "Азов" Прокопенко: ми повертаємось на фронт

Командир полку "Азов" Прокопенко: ми повертаємось на фронт

00:25 08.07.2023
Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

15:09 01.07.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

13:51 01.07.2023
Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

19:48 30.06.2023
Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

20:49 29.06.2023
Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

16:59 29.06.2023
Бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в "Азов", засуджено до 8 років в'язниці

Бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в "Азов", засуджено до 8 років в'язниці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, є непідтверджена інформація про загиблого

Унаслідок недільного удару по Харкову постраждали чотири мирні жителі

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Ситуація на сході України загострилася

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

ОСТАННЄ

США дозволять Європі тренувати українських пілотів на F-16

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, є непідтверджена інформація про загиблого

Унаслідок недільного удару по Харкову постраждали чотири мирні жителі

Окупанти знову обстріляли Харків

Окупанти завдали шість ракетних і 38 авіаційних ударів протягом доби

Сили оборони завдали 15 авіаударів по зосередженню сил окупантів

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждали двоє цивільних, знищено врожай - ОВА

Естонія в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на 1,2 млрд євро

Пілот загинув на авіашоу у Фінляндії під час виконання фігур вищого пілотажу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА