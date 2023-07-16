Додому хочуть повернутися 76% біженців і 82% ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

Значна більшість - понад 75% - біженців і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), як і раніше, сподіваються повернутися додому в майбутньому, проте найближчим часом це планують зробити лише приблизно 15% із них, повідомляє Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) про підсумки проведеного у квітні-травні масштабного опитування.

Згідно з ним, 14% біженців і 15% ВПО повідомили про плани повернутися на постійне проживання додому в найближчі три місяці.

Зазначається, що їхня частка вища серед біженців родом із Миколаївської та Чернігівської областей, а також серед ВПО з Миколаївської, Київської області та Києва і набагато нижча серед ВПО, які прибувають зі сходу України (за винятком Харківської області).

У майбутньому хочуть повернутися 62% біженців і 67% ВПО. Надія на повернення вища серед ВПО родом із Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Біженці, які наразі проживають у сусідніх з Україною країнах, частіше висловлюють сподівання на повернення, ніж ті, хто живе в інших європейських країнах (71% проти 57%), уточнюється в дослідженні.

Водночас 18% біженців проти 6% ВПО не визначилися з поверненням у майбутньому. Нерішучість щодо повернення більш помітна серед біженців з Полтавської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Луганської областей та Києва, а також серед ВПО з Київської та Луганської областей. Їхня частка також вища серед біженців, які перебувають у країнах, що не є сусідами України (24% проти 8%).

Про відсутність планів і надій на повернення додому повідомили 6% біженців і 12% ВПО. Таких респондентів було більше серед біженців із Львівської та Луганської областей, а також серед ВПО з Луганської, Київської та Донецької областей.

Як наголошується в дослідженні, наміри біженців і ВПО сильно залежать від ситуації з безпекою в них удома і статусу їхнього житла, а також від їхнього поточного соціально-економічного становища.

Зокрема, плани повернення в наступні три місяці більш вірогідні серед біженців, які стикаються з вищою вразливістю і проблемами в країнах, що приймають, наприклад, у літніх людей, які проживають у родичів або друзів, або живуть за грошові перекази.

Серед них також ті, хто хоче возз'єднатися з близькими родичами і подбати про своє майно. Згідно з дослідженням, у 37% біженців чоловік/дружина та/або діти перебувають в Україні, у 28% будинки пошкоджені або їхній стан невідомий. У разі ВПО вдома залишилися чоловік/дружина та/або діти у 10%, проте будинки пошкоджені або в невідомому стані у 46%.

Уточнюється, що частка жителів зі сходу України серед біженців становить 39%, тоді як серед ВПО - 70%.

Зазначається також, що крім основної перешкоди для повернення - продовження війни та пов'язані з нею ризики для безпеки, на які вказували 90% біженців і 95% ВПО, - є й інші перешкоди. Зокрема, 90% біженців і 85% ВПО надавали велике значення факторам, пов'язаним із доступом до основних послуг, засобів до існування та житла в місці їхнього походження. Доступ до можливостей роботи і засобів до існування має особливо велике значення для біженців зі сходу і півдня України та з Києва; тоді як доступ до електрики і водопостачання більш поширений серед ВПО, особливо зі сходу і півдня країни.

Крім того, 74% біженців і 56% ВПО надавали великого значення факторам, пов'язаним із доступом до основних послуг і засобів до існування в місці їхнього нинішнього проживання. Зокрема, для біженців фактори доступу до стабільного житла, охорони здоров'я або можливостей працевлаштування в країнах, що їх приймають, матимуть велике значення під час ухвалення рішення про повернення.

У зв'язку з цим УВКПЛ ООН рекомендує, щоб області, вихідці з яких найбільшою мірою планують повернутися туди найближчим часом, стали пріоритетними для регіональних ініціатив з відновлення.