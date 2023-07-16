Ворог продовжує завдавати ударів з артилерії по громадах Миколаївщини, є пошкодження

Російські окупаційні війська продовжують наносити удари з артилерії по громадах Миколаївщини, зокрема по Очакову, є пошкодження, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вранці, о 07:05 та 07:20 ворожі артилерійські удари знову наносилися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Детальна інформація уточнюється. Попередньо без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, у суботу, 15 липня, о 13:39 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії та мису Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора о 16:19 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

А ввечері 15 липня о 18:42 та 20:45 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту та району населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.