Події

07:22 16.07.2023

Міноборони нагадало, що заборонено знімати і публікувати у воєнний час

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Міноборони нагадало, що заборонено знімати і публікувати у воєнний час

У Міноборони нагадують усім, хто висвітлює військові події, про інформаційну гігієну в соціальних мережах, повідомляє Military Media Center.

"Росія продовжує війну проти України і обстрілам піддаються мирні міста і селища. Наші захисники дають потужну відсіч ворогу на усіх напрямках і просять мешканців країни не поширювати важливу інформацію в соціальних мережах - це небезпечно і може зашкодити їхній боротьбі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у воєнний час заборонено висвітлювати найменування частин і підрозділів, а також їхнє розташування, кількість військових у частинах і підрозділах, кількість озброєння і техніки, їхній стан і місце зберігання, умовні позначки об'єктів.

Інформацію про операції, які проводять або планують, систему охорони та оборони військових частин, озброєння і техніку військових, порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння), збір розвідувальних даних, переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути), військові частини та їхню тактику, методи дій, унікальні операції і спосіб їхнього виконання, ефективність радіоелектронної боротьби противника, відкладені або скасовані операції, зниклий або збитий літак, корабель і операції з пошуку і порятунку, плани безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія), інформаційно-психологічні операції, що проводять або планують, пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Також громадян закликали не публікувати в соціальних мережах наслідки влучання ворожих ракет чи снарядів або моменти їхніх прольотів у небі, так ви допоможете ворогові коригувати вогонь, час і місце "прильотів" (ані в публікаціях, ані в коментарях), дані про роботу української ППО, фото, де видно номери, особливі позначки і позначки на знищеній чи збитій ворожій техніці, неперевірену інформацію щодо потерпілих чи загиблих.

Водночас можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених окупантів.

"Відео зі скоєнням злочину - публікуйте на максимальну аудиторію. Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію про спростування фейків", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #міноборони #воєнний_час

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