Події

07:16 16.07.2023

Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі, ймовірно причетного до грабежу

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Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі, ймовірно причетного до грабежу

Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі (Харківська обл.), ймовірно причетного до грабежу.

"Сьогодні ввечері під час патрулювання Салтівського району міста патрульні отримали виклик про грабіж", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється зі слів заявника, малознайомий чоловік на вулиці Валентинівській відкритим шляхом заволодів його мобільним телефоном, після чого побіг із місця події в невідомому напрямку.

"Під час відпрацювання виклику, неподалік від станції метро, патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування", - зазначили в поліції.

Для з'ясування всіх подій події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

 

 

 

Теги: #грабіжник #затримання #харківська_область

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