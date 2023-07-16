У центральній частині Харкова попередньо зафіксовано "прильоти" ракет С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за словами мера, один (приліт – ІФ-У) зафіксовано у Шевченківському районі Харкова, але там без руйнувань. Інформації про постраждалих також наразі немає.

"Щодо інших ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою ймовірністю можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", - додав він.