Події

02:38 16.07.2023

У центральній частині Харкова попередньо зафіксовано "прильоти" ракет С-300

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У центральній частині Харкова попередньо зафіксовано "прильоти" ракет С-300

У центральній частині Харкова попередньо зафіксовано "прильоти" ракет С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за словами мера, один (приліт – ІФ-У) зафіксовано у Шевченківському районі Харкова, але там без руйнувань. Інформації про постраждалих також наразі немає.

"Щодо інших ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою ймовірністю можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", - додав він.

Теги: #україна #харків #обстріл

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