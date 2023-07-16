Терехов повідомив про вибухи у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті в ніч із суботи на неділю.
"У Харкові чути вибухи", - написав він у телеграм-каналі.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті в ніч із суботи на неділю.
"У Харкові чути вибухи", - написав він у телеграм-каналі.
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