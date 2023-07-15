Події

21:49 15.07.2023

Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини

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Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що Республіка Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини.

"Вдячний Олені Зеленській за те, що порушила тему збереження української культурної спадщини. І як до цього може долучитися Республіка Корея - насамперед у цифровізації, в якій країна посідає передові позиції", - написав він у телеграм-каналі за підсумками візиту корейського лідера до України та відвідин Національного заповідника "Софії Київської".

Ткаченко назвав заповідник "святинею - яка краще за всіх говорить про нашу потужну історію".

 

 

 

Теги: #корея #культурна_спадщина #цифровізація

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