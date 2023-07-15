На таврійському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими склали понад дві роти

На таврійському напрямку Сили оборони продовжують системно вибивати ворога з позицій, за добу втрати окупантів вбитими і пораненими становили понад дві роти, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський увечері в суботу в телеграмі.

Він інформує, що минулої доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1296 вогневих завдань, знищили 6 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", РЕБ "Поле-21" та автомобільну техніку.

Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.