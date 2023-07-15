Зеленський назвав візит президента Кореї в Україну "дуже важливим"

Президент України Володимир Зеленський назвав суботній візит президента Кореї Юн Сок Йоля і його дружини в Україну "дуже важливим".

"Дуже важливий візит, дуже важлива співпраця, дуже важливий спільний захист безпеки", - ідеться в його телеграм-каналі ввечері в суботу.

Зеленський подякував президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю і першій леді Кім Кон Хі за переговори, за взаємодію і спільну роботу між Україною і Республікою Корея заради збереження життів людей і людяності.

Як повідомлялося, Зеленський спільно з дружиною Оленою Зеленською, а також президент Південної Кореї Юн Сок Йол з першою леді Кім Кон Хі відвідали Національний заповідник "Софія Київська" в столиці.