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21:33 15.07.2023

Зеленський назвав візит президента Кореї в Україну "дуже важливим"

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Зеленський назвав візит президента Кореї в Україну "дуже важливим"

Президент України Володимир Зеленський назвав суботній візит президента Кореї Юн Сок Йоля і його дружини в Україну "дуже важливим".

"Дуже важливий візит, дуже важлива співпраця, дуже важливий спільний захист безпеки", - ідеться в його телеграм-каналі ввечері в суботу.

Зеленський подякував президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю і першій леді Кім Кон Хі за переговори, за взаємодію і спільну роботу між Україною і Республікою Корея заради збереження життів людей і людяності.

Як повідомлялося, Зеленський спільно з дружиною Оленою Зеленською, а також президент Південної Кореї Юн Сок Йол з першою леді Кім Кон Хі відвідали Національний заповідник "Софія Київська" в столиці.

 

 

Теги: #корея #візит #зеленський

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