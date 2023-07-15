"Укренерго" провело унікальний ремонт, що забезпечив безперебійне живлення мільйонів споживачів
НЕК "Укренерго" провело унікальний ремонт на одній із магістральних ліній електропередачі, що дало змогу безперебійно забезпечити живлення кількох мільйонів споживачів.
Як пояснили в компанії, фахівцям вдалося замінити пошкоджену внаслідок російського ракетного обстрілу частину опори на висоті 32 метрів, не вдаючись до її повної заміни.
"Спочатку демонтували зламане. Потім нову конструкцію протяжністю 8 м і вагою 1,4 т, яку зібрали на землі, підняли вгору і вже на висоті 32 м з'єднували з опорою", - зазначили в НЕК.
У компанії поінформували, що під час однієї з ракетних атак росіяни пошкодили одну з опор магістральної лінії електропередачі: металева частина опори, що тримає дроти лінії (траверса), була зламана.
"У мирний час тоді мінялася вся опора, але ми знайшли креативне рішення і замінили її частину. Це значно скоротило час ремонту, ми швидше повернули лінію в роботу. Також, замінюючи тільки пошкоджений елемент, а не всю опору, ми заощадили близько 2 млн грн", - поділилися в НЕК.
Для проведення робіт компанія залучала підрядників.
"Це унікальні роботи, що потребують високої майстерності, точності та професіоналізму", - зазначили в "Укренерго".