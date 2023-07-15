Події

12:19 15.07.2023

"Укренерго" провело унікальний ремонт, що забезпечив безперебійне живлення мільйонів споживачів

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НЕК "Укренерго" провело унікальний ремонт на одній із магістральних ліній електропередачі, що дало змогу безперебійно забезпечити живлення кількох мільйонів споживачів.

Як пояснили в компанії, фахівцям вдалося замінити пошкоджену внаслідок російського ракетного обстрілу частину опори на висоті 32 метрів, не вдаючись до її повної заміни.

"Спочатку демонтували зламане. Потім нову конструкцію протяжністю 8 м і вагою 1,4 т, яку зібрали на землі, підняли вгору і вже на висоті 32 м з'єднували з опорою", - зазначили в НЕК.

У компанії поінформували, що під час однієї з ракетних атак росіяни пошкодили одну з опор магістральної лінії електропередачі: металева частина опори, що тримає дроти лінії (траверса), була зламана.

"У мирний час тоді мінялася вся опора, але ми знайшли креативне рішення і замінили її частину. Це значно скоротило час ремонту, ми швидше повернули лінію в роботу. Також, замінюючи тільки пошкоджений елемент, а не всю опору, ми заощадили близько 2 млн грн", - поділилися в НЕК.

Для проведення робіт компанія залучала підрядників.

"Це унікальні роботи, що потребують високої майстерності, точності та професіоналізму", - зазначили в "Укренерго".

Теги: #ремонт #укренерго

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