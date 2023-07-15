Генпрокурор України і президент Південної Кореї відвідали Бучу

Генеральний прокурор України Андрій Костін та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідали Бучу, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в суботу.

Як повідомляється, "Андрій Костін подякував Президенту Юн Сок Йолю за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення. Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, і підтримку Формули миру президента Зеленського".

"Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство. Режим рф має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього — Спеціальний трибунал щодо злочину агресії", - сказав Костін, якого цитує пресслужба.