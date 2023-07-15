На Сумщині прикордонники вилучили 1,5 тонни сурогатного етилового спирту

Державна прикордонна служба України в Сумській області вилучила 1,5 тонни алкогольного сурогату з хімічними домішками, здатними завдати шкоди здоров'ю.

"Група осіб організувала підпільне виготовлення лікеро-горілчаних виробів. У фальсифікат вони додавали хімічні домішки, які можуть становити загрозу для здоров'я людей. Правоохоронці вилучили понад 1 тонну етилового спирту, хімічні смакові добавки та контрафактні алкогольні напої", - йдеться в повідомленні прикордонслужби.

Крім того, виявлено зброю та набої до неї.

"Рішення про притягнення осіб до відповідальності буде ухвалено після експертизи продукції", - йдеться в повідомленні.