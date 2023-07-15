У ДТП у Львівській області загинув школяр, ще двоє людей травмовані

10-річний школяр загинув в автомобільній аварії у Львівській області, ще двоє людей госпіталізовані, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася 14 липня близько 16:20 на автодорозі в Яворівському районі.

Попередньо, водій легкового автомобіля "Шкода Октавія" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де автомобіль зіткнувся з металевим відбійником.

"Унаслідок ДТП 10-річний школяр загинув на місці від травм. Пасажирка автомобіля та водій дістали травм різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані", - зазначено в повідомленні поліції.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).