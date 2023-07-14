Мобілізованих росіян, які перебувають на окупованій території України, примушують підписувати контракти

У військових з'єднаннях і частинах РФ, що перебувають на тимчасово окупованій території України, загарбники примушують мобілізованих підписувати контракти про проходження військової служби за контрактом, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З початку липня цього року у з’єднаннях і військових частинах російських окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати мобілізованих військовослужбовців до підписання контрактів про проходження військової служби за контрактом у ЗС РФ", - написала Маляр у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Заступниця міністра оборони зазначає, що командири країни-агресора починають шантажувати підлеглих військовослужбовців і погрожують утримувати їх на передовій без ротації, якщо ті відмовляються підписувати контракт.

Мобілізовані, які погодилися, звільняються від виконання службових обов'язків на одну-дві доби, "що є доволі ефективним чинником в умовах відмови командирами надання відпусток, зокрема і за сімейними обставинами".

Маляр наголосила, що в такий спосіб військове керівництво РФ намагається створити для влади Кремля "втішну" статистику темпів набору на військову службу за контрактом.