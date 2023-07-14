Події

07:50 14.07.2023

Над Дніпропетровщиною вночі збили шість "Шахедів", проте було влучання у Кривому Розі

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Над Дніпропетровщиною вночі збили шість "Шахедів", проте було влучання у Кривому Розі

У ніч на 14 липня силами української ППО над Дніпропетровською областю ліквідовано 6 БПЛА "Шахед", проте під час атаки було влучання у Кривому Розі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПВК "Схід" збили 6 "Шахедів". Утім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання - у Кривому Розі", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

За даними ОВА, пошкоджено комунальне підприємство. На його території одну адмінбудівлю знищено, ще три - понівечено. Побита спецтехніка.

Крім того, зачепило і транспортне підприємство та два двоповерхові житлові будинки.

"Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - інформував очільник Дніпропетровщини.

За його словами, агресор ударив і по Синельниківському району. По Великомихайлівській громаді влучив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередачі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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