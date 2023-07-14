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04:42 14.07.2023

МТСБУ в I пів.-2023 збільшило обсяг виплат з Фонду захисту потерпілих на 58,8%, кількість на 6,5%

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МТСБУ в I пів.-2023 збільшило обсяг виплат з Фонду захисту потерпілих на 58,8%, кількість на 6,5%

 Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) за січень-червень 2023 року здійснило майже 4 тис. виплат зі свого Фонду захисту потерпілих, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року, повідомляється в інформації Бюро.
Згідно з пресрелізом МТСБУ, загальна сума таких виплат зросла, якщо порівнювати із січнем-червнем довоєнного року, на 58,8%, до 225 млн грн. Водночас пояснюється, такий період для порівняння обрано тому, що 2021 рік дає коректнішу базу для зіставлення показників, оскільки в першому півріччі 2022-го спостерігалося зниження кількості виплат через перші місяці повномасштабної військової агресії Росії.
За даними МТСБУ, зазначено також, що порівняно із зіставним періодом довоєнного року значно зріс середній розмір регламентної виплати - з 37,9 тис. до 56,5 тис. грн (+49%).
На думку Бюро, зростання середньої виплати зумовлене кількома факторами, зокрема збільшенням з 1 липня 2022 року страхових сум (максимального розміру виплати, обмеженого законодавством). Також певний вплив був зумовлений девальваційними та інфляційними процесами, що призвело до подорожчання відновлювального ремонту транспортних засобів.                                                                                                                                                                                                          
МТСБУ зазначає, що найвагомішою статтею виплат залишаються виплати за шкоду, заподіяну власниками транспортних засобів, які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного поліса ОСЦПВ, - 63,7% за кількістю та 68,4% за сумою (у першому півріччі 2021 року питома вага становила відповідно 60,9% та 65,8%). Кількість виплат за такими випадками склала 2,5 тис. шт. (+7,7%), сума - 153,8 млн грн (+60,6%).
За водіїв пільгових категорій було здійснено 700 виплат (-6,6%) на 41,6 млн грн (+57,8%).Питома вага виплат за пільговиками склала 17% за кількістю та 18,5% за сумою виплат. У січні-червні 2023 року МТСБУ виплатило 10,6 млн грн за зобов'язаннями страхових компаній, які припинили діяльність і визнані банкрутами.
При цьому за тих, хто припинив діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнаний банкрутом у встановленому законодавством порядку, здійснено виплати коштом наявних у Фонді захисту потерпілих МТСБУ гарантійних внесків таких страховиків на суму 15,6 млн грн.Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (3,2 млн грн), та за ДТП, спричиненими автомобілями, якими заволоділи внаслідок протиправних дій, - 0,16 млн грн.

Теги: #мтсбу #страхування #виплати

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