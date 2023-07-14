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00:43 14.07.2023

Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну

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Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну


Збройні сили Німеччини розширили приблизно до 4 млрд. євро контракт із виробником зброї Rheinmetall на виготовлення боєприпасів для танків , передбачено, що частину цих боєприпасів поставлять в Україну, повідомляють на сайті концерну Rheinmetall.
"Бундесвер продовжив чинний рамковий контракт із компанією Rheinmetall на постачання танкових боєприпасів на суму близько 4 млрд. євро... Замовлення висловлює прагнення збройних сил ліквідувати прогалини, що виникли в запасах, і збільшити загальний обсяг поставок боєприпасів з урахуванням ситуації у сфері безпеки. Рамкова угода також передбачає постачання значної кількості танкових боєприпасів для збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що "до кінця 2030 року за укладеною рамковою угодою може бути закуплено кілька сотень тисяч бойових і навчальних набоїв різних конструкцій калібру 120 мм х 570, подібних до тих, якими стріляє основне знаряддя основного бойового танка "Леопард-2".
Як повідомляє компанія, перше постачання боєприпасів на суму близько 309 млн. євро відбулося одразу після підписання контракту.                                                                                                                                                                                                        Підкреслюється, що для багатьох країн, які використовують бойовий танк Leopard зі 120-мм гладкоствольною гарматою, компанія Rheinmetall є основним постачальником боєприпасів цього калібру.
 

Теги: #україна #німеччина #боєприпаси #бундесвер

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