Бундесвер збільшив замовлення на боєприпаси до 4 млрд євро, передбачається постачання в Україну



Збройні сили Німеччини розширили приблизно до 4 млрд. євро контракт із виробником зброї Rheinmetall на виготовлення боєприпасів для танків , передбачено, що частину цих боєприпасів поставлять в Україну, повідомляють на сайті концерну Rheinmetall.

"Бундесвер продовжив чинний рамковий контракт із компанією Rheinmetall на постачання танкових боєприпасів на суму близько 4 млрд. євро... Замовлення висловлює прагнення збройних сил ліквідувати прогалини, що виникли в запасах, і збільшити загальний обсяг поставок боєприпасів з урахуванням ситуації у сфері безпеки. Рамкова угода також передбачає постачання значної кількості танкових боєприпасів для збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що "до кінця 2030 року за укладеною рамковою угодою може бути закуплено кілька сотень тисяч бойових і навчальних набоїв різних конструкцій калібру 120 мм х 570, подібних до тих, якими стріляє основне знаряддя основного бойового танка "Леопард-2".

Як повідомляє компанія, перше постачання боєприпасів на суму близько 309 млн. євро відбулося одразу після підписання контракту. Підкреслюється, що для багатьох країн, які використовують бойовий танк Leopard зі 120-мм гладкоствольною гарматою, компанія Rheinmetall є основним постачальником боєприпасів цього калібру.

