Події

23:48 13.07.2023

Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини, є загиблий

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Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини, є загиблий

 Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордонні громади Сумської області, внаслідок ударів по Великописарівській громаді загинув місцевий житель, повідомляють у вечірньому зведенні обласної військової адміністрації.
"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 176 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путивльська, Хотинська, Новослобідська, Зно-Новгородська, Есманська громади", - зазначається в повідомленні.
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (39 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки та ЛЕП. Унаслідок ще одного обстрілу загинув чоловік 1971 року народження мешканець села Попівка. Також зафіксовано артобстріли (11 вибухів).
Есманська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів). Унаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Пошкоджено огорожі кількох господарств і два будинки, в одному сталося загоряння.
Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів) та артобстріл (7 вибухів).
Шалигинська громада: був обстріл РСЗВ (4 вибухи).
Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (25 вибухів).
Путивльська громада: ворог бив із мінометів (5 вибухів).
Хотинська громада: здійснено артилерійський обстріл (11 вибухів) і мінометний обстріл (8 вибухів).Новослобідська громада: здійснено авіаудар із вертольота НАР (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (12 вибухів).
 

Теги: #жертва #пошкодження #обстріли #сумська_область

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