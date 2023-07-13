Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини, є загиблий

Окупанти за день 23 рази обстріляли прикордонні громади Сумської області, внаслідок ударів по Великописарівській громаді загинув місцевий житель, повідомляють у вечірньому зведенні обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 176 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путивльська, Хотинська, Новослобідська, Зно-Новгородська, Есманська громади", - зазначається в повідомленні.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (39 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки та ЛЕП. Унаслідок ще одного обстрілу загинув чоловік 1971 року народження мешканець села Попівка. Також зафіксовано артобстріли (11 вибухів).

Есманська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів). Унаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Пошкоджено огорожі кількох господарств і два будинки, в одному сталося загоряння.

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів) та артобстріл (7 вибухів).

Шалигинська громада: був обстріл РСЗВ (4 вибухи).

Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (25 вибухів).

Путивльська громада: ворог бив із мінометів (5 вибухів).

Хотинська громада: здійснено артилерійський обстріл (11 вибухів) і мінометний обстріл (8 вибухів).Новослобідська громада: здійснено авіаудар із вертольота НАР (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (12 вибухів).

