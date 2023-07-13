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23:37 13.07.2023

Молдавська залізниця надала 27% знижки на вантажоперевезення українських с/г товарів

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Молдавська залізниця надала 27% знижки на вантажоперевезення українських с/г товарів


 Молдавська залізниця узгодила надання знижки в розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією Республіки Молдова в напрямку портів Рені, Джурджулешти і Галац, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.
Про знижку на онлайн-зустрічі домовилися Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимир Боля та голова залізниці Республіки Молдова. На зустрічі були присутні представники АТ Укрзалізниця.
Згідно з повідомленням, тарифні умови на транзитні вантажі розраховуватимуться як знижка до базових тарифів за умови дотримання обсягів перевезень усіма експедиторськими організаціями.
Для перерахунку тарифу необхідно буде виконати одну з двох умов - здійснити встановлений обсяг вантажоперевезень за місяць або утримати середньомісячний обсяг вантажів, що перевозяться, за останні три місяці на рівні, який перевищує або відповідає встановленому обсягу вантажоперевезень за місяць.
Нові тарифні умови набудуть чинності 15 липня 2023 року.
Ознайомитися з розмірами коефіцієнтів до тарифів можна тут.

 

Теги: #молдова #україна #залізниця #мінагрополітики #вантажоперевезення

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