ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Маляр

Українські війська наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, водночас на сході стримують ворога, інформувала заступник міністра оборони України Ганна Маляр у четвер увечері.

"На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - написала вона в Телерам-каналі.

За словами Маляр, "ворог зараз переміщує підрозділи та застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилася".

Також заступниця міністра інформувала про важкі бої на сході України.

"Сьогодні, як і вчора, на Сході спекотно.

Ворог продовжував атакувати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші захисники всіма силами стримували ворога, і їм це вдалося. Зараз тривають важкі бої", - наголосила Маляр.

За її словами, на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим опором.

На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно.

