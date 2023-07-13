Події

20:51 13.07.2023

Унаслідок пожежі в Козині Київської області постраждали дві людини

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Унаслідок пожежі в Козині Київської області постраждали дві людини

Рятувальники ліквідували пожежу в заміському комплексі в Козині Київської області, внаслідок якої постраждали двоє людей: рятувальник і цивільна особа, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 19:53 рятувальники ліквідували пожежу на території заміського комплексу в Козині. Внаслідок події постраждали двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа, попередньо через отруєння продуктами горіння", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією ЗМІ, горіла одна з будівель на території елітного комплексу відпочинку Queen Country Club.

 

 

Теги: #пожежа #київщина #ліквідація

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