Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія продовжить зернову угоду тоді, коли будуть виконані дані раніше обіцянки, і що поки що не бачив листа генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша стосовно зернової угоди.

Торкаючись підключення "Россельхозбанка" до SWIFT, Путін сказав, що "це одна з умов, там ще є фрахт, там є логістика, заходи в порти іноземних суден".

Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерреша, який було надіслано президенту Росії, з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи. "Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть до того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав глава держави.

Раніше Гутерреш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням. "Ми віддані зусиллям щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення успішного експорту російського продовольства і добрив. Саме у зв'язку з цим я надіслав президенту Путіну листа з низкою пропозицій, які, я сподіваюся, дадуть нам змогу відшукати позитивний спосіб просування (у розв'язанні цих питань – ІФ-У)", - сказав Гутерреш на преспідході з прем'єром Бельгії Александером де Кроо в Брюсселі.

Представник генсека Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерреш 11 липня надіслав президенту РФ лист із пропозицією щодо збереження чорноморської зернової ініціативи. "Генсек надіслав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав пропозицію, націлену на узгодження необхідного подальшого виконання меморандуму про взаєморозуміння (між РФ і ООН - ІФ) і підтримання функціонування важливої чорноморської угоди", - сказав Дюжаррік напередодні на брифінгу.

Як повідомлялося, "зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

25 травня МЗС РФ заявило, що "чорноморській ініціативі" доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россельхозбанк" не під'єднають до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.

12 липня турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина продовжить докладати зусиль для продовження "Чорноморської зернової ініціативи" ("зернова угода").

За словами Ердогана, завдяки зусиллям, зокрема й Туреччини, щодо продовження "зернової ініціативи" цим коридором на світові ринки було поставлено понад 33 млн тонн сільгосппродукції.