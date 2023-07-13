Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від партнерів - Резніков за підсумками саміту НАТО
Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від своїх міжнародних партнерів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 - це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно", - написав Резніков у твіттері у четвер.
При цьому він назвав сім пакетів військової допомоги, найбільший з яких - від Німеччини. "Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів", - повідомив міністр.
Австралія, за його словами, поставить 30 БТР Bushmaster, Франція - ракети SCALP і додаткове інженерне обладнання для розмінування, Канада дасть $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.
"Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 до 930 мільйонів доларів; є домовленості про посилення ППО і артилерійського потенціалу", - розповів Резніков.
Пакет від Великої Британії містить понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки. З Нідерландами, за словами міністра, досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, також країна зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.