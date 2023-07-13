Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

Народні депутати з фракції "Батьківщина" пропонують питання вирощування і виробництва конопель вирішувати на всеукраїнському референдумі.

Відповідний законопроєкт №9488 "Про ухвалення рішення щодо вирощування/виробництва (культивування) та іншого обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні виключно через всеукраїнський референдум" зареєстровано у Верховній Раді 12 липня, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів законопроєкту - голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, народні депутати Григорій Немиря, Сергій Євтушок, Анжеліка Лабунська.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено.