Події

12:29 13.07.2023

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях

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Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях

Станом на 13 липня внаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях країни, дефіцит в енергосистемі відсутній, повідомило Міністерство енергетики в четвер.

"Через обстріли були знеструмлені 17 населених пунктів у Донецькій області, чотири населені пункти - у Херсонській області. Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях", - зазначили у відомстві.

При цьому влучень в об'єкти енергетичної інфраструктури внаслідок чергового ракетно-дронового удару вночі по території України не зафіксовано.

Також, за інформацією Міненерго, внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Кіровоградській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

"Триває фіксація та ліквідація наслідків повені внаслідок підриву дамби. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в традиційному повідомленні міністерства про ключові події дня.

Теги: #обстріли #знеструмлення

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