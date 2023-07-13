Події

10:33 13.07.2023

СБУ повідомила про підозру блогеру Лебедєву, який став агентом ФСБ

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СБУ повідомила про підозру блогеру Лебедєву, який став агентом ФСБ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру адміністратору ТГ-каналу Сергію Лебедєву, який став агентом ФСБ і коригував ракетні удари РФ по українській території.

"Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку. Зловмисник працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства "РИА Новости", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

Як повідомляється, встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі в різних регіонах України. Для цього створив прокремлівський телеграм-канал із загальною аудиторією понад 30 тис. користувачів.

"Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави. Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами "С-300" восени 2022 року", - наводить спецслужба подробиці справи.

Тоді внаслідок обстрілу загинули сім мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина. "Також "Лохматий" залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який "зливав" блогеру локації військових частин на території регіону. Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України", - інформує СБУ.

Як зазначається, у своїх "матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); чч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя в тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Теги: #сбу #блогер #підозра #агент_рф

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