Посли США та Великої Британії вдячні українській ППО за захист Києва минулої ночі

Посли США і Великої Британії Бріджит Брінк і Мелінда Сіммонс після чергової нічної атаки російськими БПЛА на Київ висловили подяку українській ППО за роботу і забезпечення безпеки столиці.

"Ще одна ніч, коли російські безпілотники були запущені в напрямку мирних жителів та міст по всій країні. Вдячні за невтомну роботу ППО України, ми продовжуватимемо нашу підтримку України", - написала Брінк у твіттері вранці у четвер.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також поділилася своїми емоціями: "Досить неприємна ніч. Російські БПЛА атакували Київ із декількох напрямків, як повідомляється, включно з районом, у якому я живу, і сусіднім із ним. Не дивно, що стало так шумно. Сьогодні вранці я вдячна ППО України і своєму прихистку без вікон. Тепер настав час подихати свіжим повітрям", - написала вона у твіттері.