Події

08:58 13.07.2023

Українські воїни стримують наступ РФ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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Українські воїни стримують наступ РФ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на бахмутському, мелітопольському та бердянському напрямках, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, на напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка українські захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів і військ. Активно застосовує резерви, повідомляє Military Media Center у телеграм-каналі.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут. На південному фланзі наступальні дії мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначається в повідомленні.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень. "Наші воїни відбили всі атаки ворога", - інформує представник Генштабу.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація

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