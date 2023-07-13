Два мирні жителі Харківщини постраждали внаслідок російської збройної агресії за добу

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарські будівлі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району дістав поранення і був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в середу, близько 12:50, на виїзді з Балаклії Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 55-річний тракторист. Чоловіка госпіталізували з пораненням.