Події

08:46 13.07.2023

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після падіння на житловий масив вибухонебезпечного предмета

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У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російської атаки збільшилася до 20 осіб, із них 8 дітей, повідомляє МВС у телеграм-каналі в четвер.

"Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих і 7 дітей. Загрози життю немає. Решта перебувають на амбулаторному лікуванні", - зазначається в повідомленні.

Зі свого боку голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко повідомив у телеграм-каналі, що внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилася до 21, серед них 8 - діти. "Із них у медзакладах перебувають 6 дорослих і 7 дітей", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Малашко повідомив, що в середу на житловий масив Запоріжжя впав невстановлений ворожий літальний об'єкт.

 

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #запорізька

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