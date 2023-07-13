У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після падіння на житловий масив вибухонебезпечного предмета

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російської атаки збільшилася до 20 осіб, із них 8 дітей, повідомляє МВС у телеграм-каналі в четвер.

"Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих і 7 дітей. Загрози життю немає. Решта перебувають на амбулаторному лікуванні", - зазначається в повідомленні.

Зі свого боку голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко повідомив у телеграм-каналі, що внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилася до 21, серед них 8 - діти. "Із них у медзакладах перебувають 6 дорослих і 7 дітей", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Малашко повідомив, що в середу на житловий масив Запоріжжя впав невстановлений ворожий літальний об'єкт.