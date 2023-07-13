Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

Російські окупаційні війська за добу випустили 487 снарядів по Херсонській області, загинули двоє, поранені троє, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП і БПЛА", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що по Херсону ворог випустив 33 снаряди.

Очільник ОВА додав, що росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області.

У результаті російської агресії 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення, наголосив очільник ОВА.