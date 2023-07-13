Криза вартості життя підживлює політичні заворушення - індекс політичних ризиків WTW

Інтенсивність протестів у 2022 році та першому кварталі 2023 року найбільш сильно корелює зростання цін на енергоносії, сповільнення зростання реальної заробітної плати та частку заробітної плати, встановлюваної на основі колективних переговорів, свідчить останній звіт про індекс політичних ризиків, опублікований глобальною консультаційною та брокерською фірмою Willis Towers Watson (WTW).

У звіті, оприлюдненому на сайті WTW, зазначено, що 2023 року інтенсивні протести проти підвищення вартості життя найсильніше вдарили по розвинених і більш грошовитих ринках, що розвиваються.

Так, у 2022 році на акції протесту проти підвищення вартості життя у 122 країнах і територіях було виділено до трьох мільйонів людино-днів. При цьому наголошується, що протести проти державної політики в сфері енергетики є одними з найбільш важливих чинників зростання вартості життя в усьому світі.

Аналітики WTW прогнозують можливе збільшення протестів у більш заможних країнах, що призведе до збільшення матеріальних збитків і переривання бізнесу через соціальні заворушення.

Країни, де колективні переговори є звичним явищем, зокрема багато країн Західної Європи, найімовірніше, постійно зазнаватимуть впливу інтенсивних і економічно витратних протестів, якщо інфляція залишиться високою.

У звіті наводяться набір індексів ризику, згідно з якими найбільш вразливими для протестів проти заробітної плати є Аргентина, Франція, Іспанія та Італія. Водночас аналіз припускає, що 2023 року такі протести можуть стати дедалі інтенсивнішими в країнах із ринком, що формується.

"Міжнародна спільнота продовжує боротися з кризою вартості життя та її величезними наслідками. У цьому звіті йдеться, що зростання цін, особливо на продукти харчування та енергоносії, часто призводить до політичних витрат, включно з почастішалими прикладами руйнівних громадянських заворушень. Економічний клімат, особливо інфляція, також збільшує кредитний ризик для організацій у всьому світі", - зазначає глобальний керівник відділу фінансових рішень WTW Еван Фрілі, слова якого наведено в повідомленні.

За словами директора відділу аналізу політичних ризиків WTW Сема Вілкіна, глобалізація призвела до того, що компанії збільшили активи, що розташовані в інших регіонах, і цей звіт допоможе радам директорів виявляти групи ризику, що виникають, та керувати ними.

У повідомленні наголошується, що аналіз проведено на підставі Проєкту даних про місця і події збройних конфліктів (ACLED) і Global Protest Tracker від Фонду Карнегі за міжнародний мир (CEIP).