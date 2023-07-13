ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" переважно на Київщині, дві ракети типу "Калібр", а також ворог, імовірно, запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з боку тимчасово окупованого Криму, інформація уточнюється, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи всі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр", - сказано в повідомленні.

Повідомляється також, що противник застосував ще одну балістичну ракету типу "Іскандер-М" з боку тимчасового окупованого Джанкоя, Крим.

Щодо наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється, наголосили в Повітряних силах.

Зазначається, що ворог атакував Україну з північно-східного (Курськ) та південно-східного (Приморсько-Ахтарськ) напрямків.

"До відбиття ворожої атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил і протиповітряна оборона інших складових сил оборони України", - підсумували в Повітряних силах.