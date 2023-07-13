Події

01:04 13.07.2023

На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

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На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

Вперше за часи незалежності сформовано фундамент безпеки для України шляхом до НАТО, заявив у відеозверненні в ніч із середи на четвер президент України Володимир Зеленський.

"Це конкретні гарантії безпеки, підтверджені топ-7 демократій світу. Ніколи раніше у нас не було такої основи безпеки, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обов'язкову архітектуру двосторонніх договорів безпеки з найсильнішими", - сказав він. він.

За словами Зеленського, "за ці два дні саміту ми прибрали якісь сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Вперше не тільки всі члени Альянсу з цим згодні, а й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це".

"Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють, що це факт. Рівні серед рівних. І ми обов'язково затвердимо цей факт нашою перемогою. І вступом до НАТО", - заявив він.

Він також подякував кожній країні-учасниці саміту НАТО. Зокрема країни, які "готують за кілька тижнів початок тренування наших пілотів на F16".

Канцлер Німеччини Зеленський подякував за додаткові "Петріоти" та ракети для них. "Це захист життя, і Німеччина вже врятувала тисячі життів".

Президент Ердоган, за словами Зеленського, "сказав сьогодні, що справді бачить, що Україна наближається до членства в Альянсі". "Це багато означає. Дякую! Дякую і за принциповий захист безпеки у Чорному морі... Туреччина робить історичні речі для нас усіх", - сказав він.

Президенту Румунії Зеленський подякував за "роботу над хабом для тренування пілотів".

Він також подякував за допомогу президента Фінляндії та "за дуже важливі слова сьогодні про те, що невдовзі українські солдати навчатимуть свій досвід армії інших членів НАТО". 

Теги: #нато #україна #безпека #зеленський

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