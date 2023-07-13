Події

00:00 13.07.2023

До гарантій безпеки від G7 приєдналися ще п'ять країн Північної Європи

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Лідери країн Північної Європи обіцяють надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо підготовки українських військових, йдеться у спільній заяві цих країн.

Декларацію про гарантії безпеки для України, яку в середу, 12 липня, оголосили лідери "Великої сімки", підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.

Лідери цих країн зобов'язуються "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

"Разом із партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань та домовленостей - з урахуванням широкого спектра потреб", - йдеться у заяві.

Лідери також пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо підготовки українських військових. Метою цієї підтримки є забезпечення довгострокової безпеки, стримування російської агресії та зміцнення економічної стійкості та стійкості України.

"Ми зобов'язуємося підтримувати Україну у процесі захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновлення економіки, захисту громадян та просування програми реформ, а також у процесі її інтеграції до Євроатлантичної спільноти", - наголошується в заяві. 

Теги: #україна #європа #заява #північна

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