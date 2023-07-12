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23:41 12.07.2023

Чернєв сподівається на розробку критеріїв для вступу України до НАТО

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Чернєв сподівається на розробку критеріїв для вступу України до НАТО

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") сподівається, що найближчим часом будуть розроблені критерії, які Україна має виконати для вступу до Північноатлантичного Альянсу.

"Я думаю, що наступним кроком на рівні засідання Ради Україна-НАТО або в іншому форматі буде узгоджено цей список і наше завдання до 2024 року, до Вашингтона (до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року – ІФ-У)... Я сподіваюся, що ми дуже скоро побачимо – один, два, три, чотири пункти, які ми маємо виконати", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у середу.

За словами Черньова, перший пункт дорожньої карти в НАТО для України – перемога у війні з Росією, а другий – проведення реформ.

"Але ми це робитимемо паралельно. Ми не чекатимемо нашої перемоги. Ми і зараз реформуємо сектор безпеки і оборони, і зараз… переходимо на стандарти НАТО, на принципи НАТО. Цей процес постійний", - підкреслив Чернєв.

На думку народного депутата, основною причиною, чому Україна не отримала на саміті у Вільнюсі запрошення до вступу до НАТО, є війна.

"Основна причина – війна. І зараз наші партнери намагаються сформулювати все так, щоб бути максимально обережними. Не було б фактора війни, я думаю, що були б чіткі формулювання, ті, які ми хотіли", – зазначив Чернєв. 

Теги: #нато #україна #думка

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