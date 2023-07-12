У Вільнюсі на рівні глав держав та урядів країн-членів альянсу розпочалося перше засідання Ради Україна-НАТО

У Вільнюсі під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга і за участю президента України Володимира Зеленського на рівні глав держав та урядів країн-членів НАТО відбувається інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.

"Ласкаво просимо на це перше засідання Ради Україна-НАТО. Це справді історичний момент - союзники та Україна сидять пліч-о-пліч, як рівні, щоб обговорювати наше спільне бачення євроатлантичної безпеки. Для мене це велика частина - вітати на засіданні нашого дорогого друга президента України Володимира Зеленського - Володимире, ласкаво просимо, як добре, що ти з нами", - сказав, відкриваючи засідання, генсек НАТО. Ці слова зустріли оплесками.

Столтенберг також наголосив, що союзники мають збільшити підтримку Україні, щоб допомогти їй "звільнити землі та стримувати майбутню російську агресію". "На цьому саміті ми знову підтвердили, що Україна буде членом альянсу. І ми ухвалили рішення, які приведуть Україну ближче до НАТО. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, і я з нетерпінням очікую того дня, коли ми зустрінемося як союзники", - сказав він.

За великим круглим столом Зеленський сидить між Туреччиною і Великою Британією - Україна представлена в алфавітному порядку.

Як відомо, рішення створити Раду Україна-НАТО, яка прийшла на зміну Комісії Україна-НАТО, було формально схвалено главами держав та урядів країн-членів альянсу в перший день саміту.