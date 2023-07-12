Події

11:33 12.07.2023

Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

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Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

У межах підготовки до нового опалювального сезону в Харкові планують установити 14 модульних котелень і п'ять міні-ТЕЦ, а також замінити 220 км тепломереж, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Наші комунальники планують перекласти рекордні 220 км теплових мереж, що на 20 км більше, ніж торік. І це в умовах війни! На сьогодні перекладено майже 90 кілометрів, і роботи тривають. А ще плануємо встановити 14 модульних котелень та п’ять міні-ТЕЦ", - написав Терехов у телеграм-каналі.

За його словами, наразі об'єкти КП "Харківські теплові мережі" підготовлені до зими на 48%.

Міський голова висловив упевненість, що всі заплановані роботи буде проведено в заплановані терміни, попри можливі ворожі обстріли.

Теги: #харків #підготовка #опалювальний_сезон

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