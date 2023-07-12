Унаслідок обстрілів у Торецьку поранено одну особу, пошкоджено 12 будинків
Унаслідок ворожих обстрілів на горлівському напрямку в Торецьку поранено одну особу, пошкоджено 12 будинків, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім цього, пошкоджено будинок у Щербинівці. Також пошкоджено два будинки та одну нежитлову будівлю в Часовоярській громаді.
На лисичанському напрямку через обстріли поранено людину в Сіверську, а також пошкоджено будинок та інфраструктурний об'єкт. Окрім цього, два будинки зруйновано в Торському Лиманської громади.
Загалом за добу внаслідок обстрілів поранення дістали чотири жителі Донецької області.